Средното общо възнаграждение за Финансов анализатор in Israel в Melio Payments варира от ₪202K до ₪288K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Melio Payments. Последна актуализация: 11/1/2025

Средно общо възнаграждение ₪232K - ₪271K Israel Обичаен диапазон Възможен диапазон ₪202K ₪232K ₪271K ₪288K Обичаен диапазон Възможен диапазон

График на придобиване Основен 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 В Melio Payments, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 4th - ГОД ( 2.08 % месечно )

Какъв е графикът за придобиване в Melio Payments ?

