Директория на компаниите
Melio Payments
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Обслужване на клиенти

  • Всички заплати в Обслужване на клиенти

Melio Payments Обслужване на клиенти Заплати

Средното общо възнаграждение за Обслужване на клиенти in United States в Melio Payments варира от $45.1K до $65.5K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Melio Payments. Последна актуализация: 11/1/2025

Средно общо възнаграждение

$51.2K - $59.4K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$45.1K$51.2K$59.4K$65.5K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 2 още Обслужване на клиенти заявки в Melio Payments за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Melio Payments, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Обслужване на клиенти оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Обслужване на клиенти в Melio Payments in United States е с годишно общо възнаграждение от $65,450. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Melio Payments за позицията Обслужване на клиенти in United States е $45,100.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Melio Payments

Свързани компании

  • LinkedIn
  • Google
  • Dropbox
  • Snap
  • PayPal
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси