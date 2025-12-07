Директория на компаниите
Meituan
Meituan Анализатор на данни Заплати

Средното общо възнаграждение за Анализатор на данни in China в Meituan варира от CN¥301K до CN¥421K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Meituan. Последна актуализация: 12/7/2025

Средно общо възнаграждение

$45.8K - $55.5K
China
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$42.3K$45.8K$55.5K$59.1K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Meituan?

Най-високоплатеният пакет за Анализатор на данни в Meituan in China е с годишно общо възнаграждение от CN¥421,269. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Meituan за позицията Анализатор на данни in China е CN¥301,426.

