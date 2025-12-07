Директория на компаниите
Meituan
Meituan Копирайтър Заплати

Средното общо възнаграждение за Копирайтър in United States в Meituan варира от $41.5K до $59K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Meituan. Последна актуализация: 12/7/2025

Средно общо възнаграждение

$47K - $53.5K
United States
$41.5K$47K$53.5K$59K
Какви са кариерните нива в Meituan?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Копирайтър в Meituan in United States е с годишно общо възнаграждение от $59,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Meituan за позицията Копирайтър in United States е $41,500.

