Директория на компаниите
Meijer
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Meijer Заплати

Диапазонът на заплатите на Meijer варира от $100,500 в общо възнаграждение годишно за Бизнес операции в долния край до $180,900 за Архитект на решения в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Meijer. Последна актуализация: 8/9/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Експерт по данни
Median $127K
Софтуерен инженер
Median $106K
Бизнес операции
$101K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Анализатор на данни
$132K
Продуктов дизайнер
$123K
Продуктов мениджър
$147K
Ръководител софтуерно инженерство
$173K
Архитект на решения
$181K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Meijer, е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $180,900. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Meijer, е $129,169.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Meijer

Свързани компании

  • JCPenney
  • Tuft & Needle
  • Falabella
  • Saatva
  • Patagonia
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси