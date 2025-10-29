Директория на компаниите
Medallia
Medallia Мениджър на технически програми Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Мениджър на технически програми in United States в Medallia възлиза на A$351K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Medallia. Последна актуализация: 10/29/2025

Средна заплата
company icon
Medallia
Senior Program Manager
New York, NY
Общо годишно
A$351K
Ниво
L6
Основна
A$254K
Stock (/yr)
A$66.3K
Бонус
A$30.8K
Години в компанията
3 Години
Години опит
10 Години
Какви са кариерните нива в Medallia?
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на технически програми в Medallia in United States е с годишно общо възнаграждение от A$439,185. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Medallia за позицията Мениджър на технически програми in United States е A$343,643.

