Medallia Софтуерен инженер Заплати

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Spain в Medallia възлiza на €83K на year за Staff Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Spain възлiza на €83.1K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Medallia. Последна актуализация: 10/29/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer I
(Начално ниво)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Engineer
€83K
€83K
€0
€0
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Medallia in Spain е с годишно общо възнаграждение от €99,745. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Medallia за позицията Софтуерен инженер in Spain е €83,069.

