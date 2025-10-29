Директория на компаниите
Medallia
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Обслужване на клиенти

  • Всички заплати в Обслужване на клиенти

Medallia Обслужване на клиенти Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Обслужване на клиенти in United States в Medallia възлиза на $270K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Medallia. Последна актуализация: 10/29/2025

Средна заплата
company icon
Medallia
Senior Director
San Francisco, CA
Общо годишно
$270K
Ниво
Senior Director
Основна
$225K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$45K
Години в компанията
10 Години
Години опит
12 Години
Какви са кариерните нива в Medallia?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Обслужване на клиенти оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Обслужване на клиенти в Medallia in United States е с годишно общо възнаграждение от $277,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Medallia за позицията Обслужване на клиенти in United States е $270,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Medallia

Свързани компании

  • FICO
  • Qualtrics
  • Cornerstone OnDemand
  • CDW
  • Mastek
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси