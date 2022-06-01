Директория на компаниите
Medable
Medable Заплати

Заплатата в Medable варира от $80,400 общо възнаграждение годишно за Продуктов мениджър в долния край до $333,660 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Medable. Последно актуализирано: 9/15/2025

$160K

Технически програмен мениджър
Median $120K
Финансов аналитик
$125K
Продуктов дизайнер
$294K

Продуктов мениджър
$80.4K
Софтуерен инженер
$128K
Мениджър софтуерно инженерство
$334K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Medable е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $333,660. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Medable е $126,898.

