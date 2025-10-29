Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в McKinsey варира от $131K на year за Junior Engineer до $293K на year за Principal Architect I. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $185K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на McKinsey. Последна актуализация: 10/29/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Junior Engineer
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
