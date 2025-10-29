Директория на компаниите
McKinsey
McKinsey Анализатор по киберсигурност Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Анализатор по киберсигурност в McKinsey възлиза на $140K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на McKinsey. Последна актуализация: 10/29/2025

Средна заплата
company icon
McKinsey
Senior Analyst
Washington, DC
Общо годишно
$140K
Ниво
-
Основна
$140K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
3 Години
Години опит
3 Години
Какви са кариерните нива в McKinsey?
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Анализатор по киберсигурност в McKinsey е с годишно общо възнаграждение от $218,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в McKinsey за позицията Анализатор по киберсигурност е $140,000.

