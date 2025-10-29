Директория на компаниите
McKinsey
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Продуктов мениджър

  • Всички заплати в Продуктов мениджър

McKinsey Продуктов мениджър Заплати

Възнаграждението за Продуктов мениджър in United States в McKinsey варира от $205K на year за Product Manager до $238K на year за Principal. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $217K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на McKinsey. Последна актуализация: 10/29/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Product Manager
$205K
$184K
$3.7K
$16.9K
Senior Product Manager
$229K
$202K
$0
$27K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 4 още нива
Добави възнагр.Сравни нива
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси
Какви са кариерните нива в McKinsey?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Продуктов мениджър оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в McKinsey in United States е с годишно общо възнаграждение от $285,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в McKinsey за позицията Продуктов мениджър in United States е $216,400.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за McKinsey

Свързани компании

  • BCG
  • Chatham Financial
  • Accela
  • Axoni
  • Balyasny Asset Management L.P.
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси