McKinsey
McKinsey Консултант по управление Заплати

Възнаграждението за Консултант по управление in United States в McKinsey варира от $121K на year за Business Analyst до $388K на year за Partner. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $245K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на McKinsey. Последна актуализация: 10/29/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Консултант по управление в McKinsey in United States е с годишно общо възнаграждение от $451,254. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в McKinsey за позицията Консултант по управление in United States е $247,500.

