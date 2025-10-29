Възнаграждението за Консултант по управление in United States в McKinsey варира от $121K на year за Business Analyst до $388K на year за Partner. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $245K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на McKinsey. Последна актуализация: 10/29/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***