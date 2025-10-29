Възнаграждението за Специалист по данни in United States в McKinsey варира от $152K на year за Data Scientist до $248K на year за Principal. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $170K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на McKinsey. Последна актуализация: 10/29/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включени длъжностиПодай нова длъжност