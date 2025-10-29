Директория на компаниите
McKinsey
  • Заплати
  • Associate

  • Всички заплати в Associate

McKinsey Associate Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Associate in United States в McKinsey възлиза на $218K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на McKinsey. Последна актуализация: 10/29/2025

Средна заплата
company icon
McKinsey
Associate
Chicago, IL
Общо годишно
$218K
Ниво
-
Основна
$200K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$18K
Години в компанията
2 Години
Години опит
12 Години
Какви са кариерните нива в McKinsey?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Associate в McKinsey in United States е с годишно общо възнаграждение от $259,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в McKinsey за позицията Associate in United States е $210,000.

