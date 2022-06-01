Директория на компаниите
MCI Заплати

Заплатата в MCI варира от $21,882 общо възнаграждение годишно за Операции клиентско обслужване в долния край до $116,288 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на MCI. Последно актуализирано: 10/22/2025

Операции клиентско обслужване
$21.9K
Управленски консултант
$44.3K
Механичен инженер
$51.1K

Софтуерен инженер
$116K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в MCI е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $116,288. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в MCI е $47,731.

