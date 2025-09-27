Директория на компаниите
McGraw Hill
Медианният пакет за възнаграждение на УИ изследовател in United States в McGraw Hill възлиза на $100K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на McGraw Hill. Последна актуализация: 9/27/2025

Средна заплата
company icon
McGraw Hill
UX Researcher
Irvine, CA
Общо годишно
$100K
Ниво
L2
Основна
$95K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$5K
Години в компанията
1 Година
Години опит
2 Години
Какви са кариерните нива в McGraw Hill?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Допринеси

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a УИ изследовател at McGraw Hill in United States sits at a yearly total compensation of $121,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at McGraw Hill for the УИ изследовател role in United States is $95,000.

Други ресурси