Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов дизайнер in United States в McGraw Hill възлиза на $100K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на McGraw Hill. Последна актуализация: 9/27/2025

Средна заплата
company icon
McGraw Hill
Product Designer
hidden
Общо годишно
$100K
Ниво
hidden
Основна
$100K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
2-4 Години
Години опит
5-10 Години
Какви са кариерните нива в McGraw Hill?

$160K

Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов дизайнер в McGraw Hill in United States е с годишно общо възнаграждение от $110,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в McGraw Hill за позицията Продуктов дизайнер in United States е $94,000.

