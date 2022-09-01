Директория на компаниите
McGraw Hill
McGraw Hill Заплати

Заплатата в McGraw Hill варира от $10,816 общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $213,000 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на McGraw Hill. Последно актуализирано: 9/15/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $138K

Фул-стак софтуер инженер

Продуктов дизайнер
Median $100K
Продуктов мениджър
Median $120K

УИ изследовател
Median $100K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $213K
Специалист по данни
$184K
Маркетинг
$180K
Продажби
$10.8K
Технически програмен мениджър
$185K
Най-високо платената позиция в McGraw Hill е Мениджър софтуерно инженерство с годишно общо възнаграждение от $213,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в McGraw Hill е $137,500.

