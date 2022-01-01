Директория на компаниите
Mazars
Работите тук? Заявете вашата компания

Mazars Заплати

Заплатата в Mazars варира от $12,060 общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $112,435 за Специалист по данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Mazars. Последно актуализирано: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Счетоводител
$47.2K
Специалист по данни
$112K
Финансов аналитик
$58.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Човешки ресурси
$12.1K
Правни въпроси
$45.6K
Управленски консултант
$34.3K
Маркетингови операции
$34.2K
Продуктов дизайнер
$36.2K
Cybersecurity Analyst
$62.1K
Софтуерен инженер
$56K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Mazars е Специалист по данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $112,435. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Mazars е $46,385.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Mazars

Свързани компании

  • 10Pearls
  • ClearTax
  • Tata Elxsi
  • AlphaSense
  • HackerRank
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси