Maxxis Rubber
    • За нас

    MAXXIS US is a manufacturer and distributor of high-quality tires for various vehicles, including cars, light trucks, bicycles, motorcycles, ATVs, trailers, karts, and lawn and garden equipment.

    maxxis.com
    Уебсайт
    1967
    Година на основаване
    870
    Брой служители
    $100M-$250M
    Прогнозни приходи
    Централа

