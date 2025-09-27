Директория на компаниите
Max Kelsen Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Australia в Max Kelsen възлиза на A$139K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Max Kelsen. Последна актуализация: 9/27/2025

Средна заплата
company icon
Max Kelsen
Platform Engineer
Brisbane, QL, Australia
Общо годишно
A$139K
Ниво
Platform Engineer
Основна
A$139K
Stock (/yr)
A$0
Бонус
A$0
Години в компанията
2 Години
Години опит
6 Години
Какви са кариерните нива в Max Kelsen?

A$249K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Max Kelsen in Australia е с годишно общо възнаграждение от A$186,960. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Max Kelsen за позицията Софтуерен инженер in Australia е A$138,594.

Други ресурси