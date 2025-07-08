Директория на компаниите
Marquistech
Marquistech Заплати

Заплатата в Marquistech варира от $22,854 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $79,855 за Хардуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Marquistech. Последно актуализирано: 10/20/2025

Хардуерен инженер
$79.9K
Софтуерен инженер
$22.9K
Мениджър софтуерно инженерство
$50.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Marquistech е Хардуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $79,855. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Marquistech е $50,166.

