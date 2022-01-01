Директория на компаниите
ManTech
ManTech Заплати

Заплатата в ManTech варира от $61,690 общо възнаграждение годишно за Рекрутър в долния край до $216,240 за Програмен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на ManTech. Последно актуализирано: 9/15/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $120K

Фул-стак софтуер инженер

Бизнес аналитик
Median $125K
Аналитик по киберсигурност
Median $130K

Архитект на решения
Median $143K
Специалист по данни
Median $148K
Технически програмен мениджър
Median $144K
Информационен технолог (ИТ)
$181K
Продуктов дизайнер
$79.6K
Програмен мениджър
$216K
Проектен мениджър
$196K
Рекрутър
$61.7K
Мениджър софтуерно инженерство
$145K
ЧЗВ

