Директория на компаниите
Manta
Работите тук? Заявете вашата компания

Manta Заплати

Заплатата в Manta варира от $135,926 общо възнаграждение годишно за Технически мениджър на акаунти в долния край до $179,100 за Архитект на решения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Manta. Последно актуализирано: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Архитект на решения
$179K
Технически мениджър на акаунти
$136K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Manta е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $179,100. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Manta е $157,513.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Manta

Свързани компании

  • Coinbase
  • Snap
  • Lyft
  • PayPal
  • Microsoft
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/manta/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.