Mankind Pharma Заплати

Заплатата в Mankind Pharma варира от $5,818 общо възнаграждение годишно за Аналитик данни в долния край до $11,312 за Механичен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Mankind Pharma. Последно актуализирано: 9/15/2025

$160K

Аналитик данни
$5.8K
Механичен инженер
$11.3K
Продуктов мениджър
$9.1K

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Mankind Pharma е Механичен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $11,312. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Mankind Pharma е $9,077.

