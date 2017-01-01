Преглед на индивидуални данни
Manjushree Technopack Limited is a prominent rigid plastic packaging company with over 40 years of experience, specializing in innovative and sustainable packaging solutions for various industries.
Абонирайте се за верифицирани оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече →
Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.
Препоръчани работни места
Свързани компании
Други ресурси