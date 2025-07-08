Директория на компаниите
Malt
Работите тук? Заявете вашата компания

Malt Заплати

Заплатата в Malt варира от $68,158 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $71,800 за Човешки ресурси в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Malt. Последно актуализирано: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтуерен инженер
Median $68.2K
Човешки ресурси
$71.8K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Malt е Човешки ресурси at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $71,800. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Malt е $69,979.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Malt

Свързани компании

  • Apple
  • Spotify
  • Roblox
  • Intuit
  • Flipkart
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/malt/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.