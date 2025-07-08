Директория на компаниите
Malga
Malga Заплати

Заплатата в Malga варира от $35,668 общо възнаграждение годишно за Бизнес развитие в долния край до $68,075 за Продажби в горния край.

Бизнес развитие
$35.7K
Продажби
$68.1K
Най-високо платената позиция в Malga е Продажби at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $68,075. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Malga е $51,871.

