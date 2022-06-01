Директория на компаниите
Majesco
Majesco Заплати

Заплатата в Majesco варира от $13,928 общо възнаграждение годишно за Технически писател в долния край до $246,960 за Мениджър на технически програми в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Majesco. Последно актуализирано: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Софтуерен инженер
Median $17.5K
Програмен мениджър
$168K
Мениджър на технически програми
$247K

Технически писател
$13.9K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Majesco е Мениджър на технически програми at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $246,960. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Majesco е $92,885.

Други ресурси

