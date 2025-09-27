Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Mailchimp варира от $149K на year за Engineer II до $291K на year за Staff Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $218K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mailchimp. Последна актуализация: 9/27/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer II
$149K
$116K
$27.5K
$5.4K
Engineer III
$153K
$148K
$0
$5K
Senior Engineer
$205K
$159K
$23.9K
$21.9K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Mailchimp, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
