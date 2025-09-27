Директория на компаниите
Mailchimp
Mailchimp Продажби Заплати

Средното общо възнаграждение за Продажби in United States в Mailchimp варира от $49.8K до $69.6K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mailchimp. Последна актуализация: 9/27/2025

Средно общо възнаграждение

$54K - $65.4K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$49.8K$54K$65.4K$69.6K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Mailchimp, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Продажби at Mailchimp in United States sits at a yearly total compensation of $69,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mailchimp for the Продажби role in United States is $49,800.

