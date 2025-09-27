Директория на компаниите
Възнаграждението за Продуктов мениджър in United States в Mailchimp варира от $180K на year за Product Manager II до $206K на year за Senior Product Manager. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $199K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mailchimp. Последна актуализация: 9/27/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager II
$180K
$136K
$30K
$13.5K
Product Manager III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$206K
$190K
$0
$16.7K
Виж 3 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

$160K

Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Mailchimp, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Mailchimp in United States е с годишно общо възнаграждение от $360,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Mailchimp за позицията Продуктов мениджър in United States е $179,000.

