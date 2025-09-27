Възнаграждението за Продуктов дизайнер in United States в Mailchimp възлiza на $233K на year за Senior Product Designer. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $217K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mailchimp. Последна актуализация: 9/27/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$233K
$144K
$60K
$29K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Mailchimp, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)