Директория на компаниите
MAIF
Работите тук? Заявете вашата компания
Топ прозрения
  • Споделете нещо уникално за MAIF, което може да помогне на други (напр. съвети за интервю, избор на екипи, уникална култура и т.н.).
    • За нас

    MAIF is a leading insurer in France known for its human-centric approach and dedication to the social economy. The company emphasizes collaboration and community values in its operations.

    https://entreprise.maif.fr
    Уебсайт
    1934
    Година на основаване
    5,250
    Брой служители
    $1B-$10B
    Прогнозни приходи
    Централа

    Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

    Абонирайте се за верифицирани оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

    Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

    Препоръчани работни места

      Не са намерени препоръчани работни места за MAIF

    Свързани компании

    • Dropbox
    • LinkedIn
    • Databricks
    • Intuit
    • PayPal
    • Вижте всички компании ➜

    Други ресурси