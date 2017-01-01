Разгледайте по различни длъжности
Mahanadi Coalfields Limited (MCL) is a prominent coal mining company under Coal India Limited, dedicated to coal exploration, production, and distribution to meet national energy needs.
Абонирайте се за верифицирани оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече →
Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.
Препоръчани работни места
Свързани компании
Други ресурси