Mahanadi Coalfields
    За нас

    Mahanadi Coalfields Limited (MCL) is a prominent coal mining company under Coal India Limited, dedicated to coal exploration, production, and distribution to meet national energy needs.

    mahanadicoal.in
    Уебсайт
    1992
    Година на основаване
    22,352
    Брой служители
    $1B-$10B
    Прогнозни приходи
    Централа

