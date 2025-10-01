Директория на компаниите
Magna International
Magna International Софтуерен инженер Заплати в Romania

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Romania в Magna International възлиза на RON 285K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Magna International. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Magna International
Software Engineer
Timisoara, TM, Romania
Общо годишно
RON 285K
Ниво
L3
Основна
RON 247K
Stock (/yr)
RON 0
Бонус
RON 37.4K
Години в компанията
5 Години
Години опит
6 Години
Какви са кариерните нива в Magna International?

RON 715K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Magna International in Romania е с годишно общо възнаграждение от RON 327,754. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Magna International за позицията Софтуерен инженер in Romania е RON 273,872.

