Директория на компаниите
Magna International
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Germany

Magna International Софтуерен инженер Заплати в Germany

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Germany в Magna International възлиза на €79.8K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Magna International. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Magna International
Software Engineer
Heilbronn, BW, Germany
Общо годишно
€79.8K
Ниво
Senior
Основна
€79.8K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Години в компанията
7 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в Magna International?

€142K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от €27 хил.+ (понякога €270 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Софтуерен инженер na Magna International in Germany é uma remuneração total anual de €107,863. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Magna International para a função de Софтуерен инженер in Germany é €79,768.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Magna International

Свързани компании

  • Apple
  • Coinbase
  • Spotify
  • Square
  • Airbnb
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси