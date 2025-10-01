Директория на компаниите
Magna International
Magna International Софтуерен инженер Заплати в Canada

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Canada в Magna International възлиза на CA$124K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Magna International. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Magna International
Software Engineer
Brampton, ON, Canada
Общо годишно
CA$124K
Ниво
L1
Основна
CA$110K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$13.4K
Години в компанията
3 Години
Години опит
4 Години
Какви са кариерните нива в Magna International?

CA$226K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Magna International in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$144,625. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Magna International за позицията Софтуерен инженер in Canada е CA$110,416.

