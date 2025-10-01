Директория на компаниите
Magic Leap
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • San Francisco Bay Area

Magic Leap Софтуерен инженер Заплати в San Francisco Bay Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in San Francisco Bay Area в Magic Leap варира от $160K на year за Associate Software Engineer до $330K на year за Principal Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in San Francisco Bay Area възлiza на $181K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Magic Leap. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Entry Software Engineer
(Начално ниво)
$ --
$ --
$ --
$ --
Associate Software Engineer
$160K
$153K
$0
$7.5K
Software Engineer
$179K
$149K
$26K
$4K
Senior Software Engineer
$185K
$164K
$5.8K
$15.6K
Виж 3 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Magic Leap, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Включени длъжности

Подай нова длъжност

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Върчуъл риалити софтуер инженер

ЧЗВ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Софтуерен инженер di Magic Leap in San Francisco Bay Area mencapai total kompensasi tahunan $330,250. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Magic Leap untuk posisi Софтуерен инженер in San Francisco Bay Area adalah $180,000.

