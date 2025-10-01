Възнаграждението за Софтуерен инженер in San Francisco Bay Area в Magic Leap варира от $160K на year за Associate Software Engineer до $330K на year за Principal Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in San Francisco Bay Area възлiza на $181K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Magic Leap. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Entry Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Associate Software Engineer
$160K
$153K
$0
$7.5K
Software Engineer
$179K
$149K
$26K
$4K
Senior Software Engineer
$185K
$164K
$5.8K
$15.6K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Magic Leap, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
