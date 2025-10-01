Възнаграждението за Софтуерен инженер in Miami-Ft. Lauderdale Area в Magic Leap варира от $139K на year за Entry Software Engineer до $188K на year за Lead Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Miami-Ft. Lauderdale Area възлiza на $149K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Magic Leap. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Entry Software Engineer
$139K
$124K
$10K
$5K
Associate Software Engineer
$115K
$110K
$3.4K
$2K
Software Engineer
$130K
$110K
$15K
$4.3K
Senior Software Engineer
$163K
$147K
$4K
$11.4K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Magic Leap, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
