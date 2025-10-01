Директория на компаниите
Magic Leap
Magic Leap Софтуерен инженер Заплати в Miami-Ft. Lauderdale Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Miami-Ft. Lauderdale Area в Magic Leap варира от $139K на year за Entry Software Engineer до $188K на year за Lead Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Miami-Ft. Lauderdale Area възлiza на $149K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Magic Leap. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Entry Software Engineer
(Начално ниво)
$139K
$124K
$10K
$5K
Associate Software Engineer
$115K
$110K
$3.4K
$2K
Software Engineer
$130K
$110K
$15K
$4.3K
Senior Software Engineer
$163K
$147K
$4K
$11.4K
$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Magic Leap, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Включени длъжности

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Върчуъл риалити софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Magic Leap in Miami-Ft. Lauderdale Area е с годишно общо възнаграждение от $214,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Magic Leap за позицията Софтуерен инженер in Miami-Ft. Lauderdale Area е $150,000.

