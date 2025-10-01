Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Zurich Area в Magic Leap варира от CHF 172K на year за Senior Software Engineer до CHF 209K на year за Lead Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Zurich Area възлiza на CHF 213K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Magic Leap. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Entry Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Magic Leap, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
Включени длъжности