Magic Leap Софтуерен инженер Заплати в Greater Zurich Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Zurich Area в Magic Leap варира от CHF 172K на year за Senior Software Engineer до CHF 209K на year за Lead Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Zurich Area възлiza на CHF 213K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Magic Leap. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Entry Software Engineer
(Начално ниво)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
Виж 3 още нива
CHF 134K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Magic Leap, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Включени длъжности

Подай нова длъжност

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Върчуъл риалити софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Magic Leap in Greater Zurich Area е с годишно общо възнаграждение от CHF 235,332. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Magic Leap за позицията Софтуерен инженер in Greater Zurich Area е CHF 180,361.

