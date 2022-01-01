Директория на компаниите
Magic Leap
Magic Leap Заплати

Заплатата в Magic Leap варира от $90,554 общо възнаграждение годишно за Хардуерен инженер в долния край до $324,719 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Magic Leap. Последно актуализирано: 10/9/2025

$160K

Софтуерен инженер
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Върчуъл риалити софтуер инженер

Механичен инженер
Median $113K
Маркетинг
Median $151K

Бизнес аналитик
$167K
Специалист по данни
Median $150K
Електроинженер
$204K
Хардуерен инженер
$90.6K
Човешки ресурси
$199K
Правни въпроси
$189K
Оптичен инженер
$155K
Продуктов дизайнер
$92.3K
Продуктов мениджър
$216K
Програмен мениджър
$174K
Рекрутър
$176K
Мениджър софтуерно инженерство
$322K
Технически програмен мениджър
$259K
УИ изследовател
$119K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Magic Leap, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

Magic Leap年度總薪酬中位數為$169,699。

