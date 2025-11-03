Директория на компаниите
MacPaw
Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Ukraine в MacPaw възлиза на UAH 2.37M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на MacPaw. Последна актуализация: 11/3/2025

Средна заплата
company icon
MacPaw
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Общо годишно
UAH 2.37M
Ниво
L4
Основна
UAH 2.37M
Stock (/yr)
UAH 0
Бонус
UAH 0
Години в компанията
1 Година
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в MacPaw?
Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в MacPaw in Ukraine е с годишно общо възнаграждение от UAH 3,373,102. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в MacPaw за позицията Софтуерен инженер in Ukraine е UAH 2,366,206.

