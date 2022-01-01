Директория на компаниите
M1 Finance
Работите тук? Заявете вашата компания

M1 Finance Заплати

Заплатата в M1 Finance варира от $50,250 общо възнаграждение годишно за Маркетингови операции в долния край до $175,875 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на M1 Finance. Последно актуализирано: 10/9/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $165K
Клиентско обслужване
$62.7K
Маркетинг
$127K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Маркетингови операции
$50.3K
Продуктов дизайнер
$119K
Продуктов мениджър
$169K
Мениджър софтуерно инженерство
$176K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В M1 Finance, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да общувате със служители от различни компании, да получавате кариерни съвети и още много.

Посетете сега!

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в M1 Finance е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $175,875. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в M1 Finance е $126,630.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за M1 Finance

Свързани компании

  • Cox Automotive
  • Kraken
  • Amount
  • Tala
  • Cyndx
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси