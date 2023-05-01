Директория на компаниите
Lynk Заплати

Заплатата в Lynk варира от $14,666 общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $170,850 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Lynk. Последно актуализирано: 10/9/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Механичен инженер
$152K
Продуктов мениджър
$23.4K
Продажби
$14.7K

Софтуерен инженер
$171K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

