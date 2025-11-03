Директория на компаниите
Luxury Escapes
Luxury Escapes Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Australia в Luxury Escapes възлиза на A$114K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Luxury Escapes. Последна актуализация: 11/3/2025

Средна заплата
company icon
Luxury Escapes
Software Engineer
Sydney, NS, Australia
Общо годишно
A$114K
Ниво
Mid
Основна
A$114K
Stock (/yr)
A$0
Бонус
A$0
Години в компанията
0 Години
Години опит
4 Години
Какви са кариерните нива в Luxury Escapes?
Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Luxury Escapes in Australia е с годишно общо възнаграждение от A$201,567. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Luxury Escapes за позицията Софтуерен инженер in Australia е A$126,385.

