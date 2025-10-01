Възнаграждението за Софтуерен инженер in Wroclaw Metropolitan Area в Luxoft варира от PLN 144K на year за L2 до PLN 265K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in Wroclaw Metropolitan Area възлiza на PLN 168K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Luxoft. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 144K
PLN 144K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 222K
PLN 222K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 265K
PLN 265K
PLN 0
PLN 0
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
