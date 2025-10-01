Директория на компаниите
Luxoft
Luxoft Софтуерен инженер Заплати в Warsaw Metropolitan Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Warsaw Metropolitan Area в Luxoft варира от PLN 125K на year за L2 до PLN 329K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in Warsaw Metropolitan Area възлiza на PLN 236K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Luxoft. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
Junior Software Engineer(Начално ниво)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
Regular Software Engineer
PLN 125K
PLN 125K
PLN 0
PLN 0
L3
Senior Software Engineer
PLN 267K
PLN 267K
PLN 0
PLN 0
L4
Lead Software Engineer
PLN 329K
PLN 329K
PLN 0
PLN 0
PLN 600K

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

Допринеси
Какви са кариерните нива в Luxoft?

Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Luxoft in Warsaw Metropolitan Area е с годишно общо възнаграждение от PLN 374,700. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Luxoft за позицията Софтуерен инженер in Warsaw Metropolitan Area е PLN 217,624.

