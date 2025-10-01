Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Luxoft варира от $92.5K на year за L1 до $107K на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $120K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Luxoft. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
$92.5K
$82.5K
$10K
$0
L2
$114K
$101K
$13.3K
$0
L3
$120K
$120K
$0
$0
L4
$132K
$132K
$0
$111
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
